Колишній нападник "Ліверпуля" і збірної Англії Енді Керролл потрапив у жахливу дорожньо-транспортну пригоду.
Як повідомляє видання The Sun, машина відомого футболіста зіткнулася лоб в лоб з іншим автомобілем.
Оскільки футболіст їхав на потужному позашляховику Mercedes GLS, вартість якого 130 тисяч фунтів стерлінгів, а в "суперниках" у нього був маленький Ford Fiesta, то в результаті лобового зіткнення легший Ford відкинуло на 27 метрів.
Керолл вийшов зі свого розбитого авто в стані повного шоку, проте відразу ж попрямував до іншого автомобіля, щоб перевірити стан постраждалих.
У дівчини-водія Ford були проблеми з диханням, а пасажир був доставлений в лікарню зі скаргами на болі в грудях.
При цьому поліція, яка прибула на місце дорожньо-транспортної пригоди, прийняла рішення нікого не заарештовувати. Розслідування триває.
Нагадаємо, в минулому сезоні Енді Керролл захищав кольори "Вест Бромвіч", проте продовжити контракт з клубом так і не вдалося. На даний момент гравець перебуває в статусі вільного агента.
Раніше Керролл також виступав за лондонський "Вест Хем", "Ліверпуль", "Ньюкасл" і "Редінг".
У складі національної збірної Англії Керролл зіграв 9 матчів і забив два голи.