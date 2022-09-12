В результаті аварії футболіст серйозно не постраждав.

Колишній нападник "Ліверпуля" і збірної Англії Енді Керролл потрапив у жахливу дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомляє видання The Sun, машина відомого футболіста зіткнулася лоб в лоб з іншим автомобілем.

Оскільки футболіст їхав на потужному позашляховику Mercedes GLS, вартість якого 130 тисяч фунтів стерлінгів, а в "суперниках" у нього був маленький Ford Fiesta, то в результаті лобового зіткнення легший Ford відкинуло на 27 метрів.

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Керолл вийшов зі свого розбитого авто в стані повного шоку, проте відразу ж попрямував до іншого автомобіля, щоб перевірити стан постраждалих.

У дівчини-водія Ford були проблеми з диханням, а пасажир був доставлений в лікарню зі скаргами на болі в грудях.

При цьому поліція, яка прибула на місце дорожньо-транспортної пригоди, прийняла рішення нікого не заарештовувати. Розслідування триває.

Нагадаємо, в минулому сезоні Енді Керролл захищав кольори "Вест Бромвіч", проте продовжити контракт з клубом так і не вдалося. На даний момент гравець перебуває в статусі вільного агента.

Раніше Керролл також виступав за лондонський "Вест Хем", "Ліверпуль", "Ньюкасл" і "Редінг".

У складі національної збірної Англії Керролл зіграв 9 матчів і забив два голи.

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