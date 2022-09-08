"Баварія" на виїзді обіграла "Інтер".

7 вересня були зіграні другі 8 поєдинків 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

"Наполі" сенсаційно відвантажив 4 голи "Ліверпулю", а український нападник Роман Яремчук вийшов на заміну на 64-й хвилині в матчі проти "Баєра" - це дебют гравця збірної України за "Брюгге" в рамках ЛЧ.

Група А

Відео дня

"Аякс" (Нідерланди) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 4:0

Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

"Наполі" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія) - 4:1

Голи: Зелінські, 5 (пен.), 47, Замбо Ангісса, 31, Сімеоне, 44 - Діас Луїс, 49

Група B

"Атлетико" (Іспанія) - "Порту" (Португалія) - 2:1

Голи: Ермосо, 90+1, Грізманн, 90+11 - Урібе, 90+6 (пен.)

"Брюгге" (Бельгія) - "Баєр" (Німеччина) - 1:0

Гол: Сілла, 42

Група C

"Барселона" (Іспанія) - "Вікторія Плзень" (Чехія) - 5:1

Голи: Кессьє, 13, Левандовські, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 - Сікора, 4

"Інтер" (Італія) - "Баварія" (Німеччина) - 0:2

Голи: Сане, 25, Д'Амброзіо, 66 (автогол)

Група D

"Айнтрахт" (Німеччина) - "Спортінг" (Португалія) - 0:3

Голи: Едвардс, 65, Трінкау, 67, Сантос, 82

"Тоттенхем" (Англія) - "Марсель" (Франція) - 2:0

Голи: Рішарлісон, 76, 81

Відео огляд Наполі - Ліверпуль

6 вересня відбулися перші 8 матчів ЛЧ, серед них була феєрична гра донецького "Шахтаря", який розбив німецький "Лейпциг".

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