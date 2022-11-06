Олександр Зінченко провів на полі 78 хвилин і отримав непогану оцінку за свою гру.

У неділю, 6 листопада, в рамках 15-го туру чемпіонату Англії з футболу в лондонському дербі зустрілися "Челсі" і "Арсенал".

Поєдинок пройшов на стадіоні "Стемфорд Брідж" і завершився перемогою гостей з рахунком 1:0.

Перемогу "канонірам" приніс гол бразильського захисника Габріела, який забив на 63-й хвилині забив з передачі Букайо Саки.

Відзначимо, що в цьому матчі до основного складу "Арсеналу" повернувся Олександр Зінченко.

Українець провів на полі 78 хвилин, після чого був замінений на Кірана Тірні. Зінченко зробив 4 відбори м'яча, виграв одне верхове єдиноборство, а показник точних передач склав 83%. Статистичний портал SofaScore поставив футболістові непогану оцінку - 7,2.

"Челсі" - "Арсенал" - 0:1

Гол: Габріель, 63

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Саліба, Габріел, Зінченко, Партей, Джака, Сака, Едегор, Мартінеллі, Жезус

"Челсі": Менді, Аспілікуета, Сільва, Чалоба, Лофтус-Чік, Жоржиньо, Маунт, Кукурелья, Хаверц, Обамеянг, Стерлінг

Огляд матчу:

Перемога над "Челсі" дозволила "Арсеналу" зберегти за собою перше місце в турнірній таблиці за підсумками 15-го туру АПЛ. В активі "канонірів" 34 набраних очки. "Челсі" заробив 21 бал і займає 7-у позицію.

У наступному турі "Арсенал" зіграє проти "Вулверхемптона" на виїзді, а "Челсі" поміряється силами з "Ньюкаслом". Обидва поєдинки заплановані на 12 листопада.

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