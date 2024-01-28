"Жирона" мінімально обіграла "Сельту" у виїзному поєдинку 22-го туру чемпіонату Іспанії.

У неділю, 28 січня, відбувся поєдинок 22-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Жирона" зустрічалася з "Сельтою".

Гра проходила на стадіоні "Балаїдос" у Віго і завершилася перемогою гостей.

Результат цього поєдинку вирішив всього один гол, автором якого став півзахисник "Жирони" Порту. Він забив на 20-й хвилині після передачі Мігеля Гутьєрреса.

Відео дня

"Сельта" - "Жирона" - 0:1

Гол: Порту, 20

"Сельта": Гуаїта, Нуньєс, Старфельт (Дотор, 79), Домінгес, Мінгеса, Тапіа (Мігель Родрігес, 78), де ла Торре (Жаїлсон, 66), Ману Санчес (Ристич, 66), Дувікас, Аспас, Странд Ларсен

"Жирона": Гассаніга, Коуто, Арнау, Блінд, Гутьєррес, Еррера, Алейш Гарсія, Циганков (Валері, 83), Порту (Мартін, 69), Савіо, Довбик

Попередження: Жаїлсон, 71 - Блінд, 50

Огляд матчу:

Відзначимо, що в стартовому складі "Жирони" вийшли українці Віктор Циганков і Артем Довбик. Циганков відіграв 83 хвилини, після чого був замінений на Валері. Статистичний портал Sofascore оцінив його гру в 6,5 бала. Довбик відіграв весь матч. Йому Sofascore поставив 7,3 бала.

Перемога в цій грі дозволила "Жироні" повернутися на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги. В активі "біло-червоних" 55 очок. У "Реала", що йде другим, на один бал менше. "Сельта" з 17 очками займає 16-у позицію.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Жирона" на своєму полі прийме "Реал Сосьєдад", а "Сельта" зустрінеться з "Осасуною".

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