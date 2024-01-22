Перемога над "Севільєю" дозволила "Жироні" зберегти за собою лідерство в чемпіонаті Іспанії.

У неділю, 21 січня, "Жирона" розгромила "Севілью" у домашньому поєдинку 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу. Хет-триком у цій грі відзначився український нападник Артем Довбик.

Головний тренер "біло-червоних" Мічел прокоментував перемогу своїх підопічних і оцінив перформанс українця в цій зустрічі.

"Це неймовірно, наскільки швидко нам вдавалося грати. Ми грали дуже рішуче. Довбик має шалену здатність забивати голи. Третій гол - один з найефектніших, які ми бачили.

Без м'яча ми повинні бути агресивні в атаці. Нам важко грати другим номером, але у мене таке відчуття, що ми краще захищаємося в атаці. Порту був неймовірний, Циганков агресивний, Савіньо... Вони прекрасно ладнають як одноклубники. Мої гравці заслуговують на все, спостерігати за їх тренуваннями - це видовище, я отримую від них величезне задоволення і розумію, яким талантом вони володіють.

Я бачу, що "Реал", "Барселона" і "Атлетіко" здатні виграти десять матчів поспіль, але в моїй голові немає потреби в цьому. Це тільки в руках найкращих в світі, всім іншим потрібно думати про гру за грою. У нас є 20 очок до сьомого місця, це хороший відрив. Якщо ми хочемо потрапити в Лігу чемпіонів, нам доведеться битися проти таких грандів як "Реал", "Атлетіко" і так далі.

Довбик і Стуані? У мене два відмінних нападники. Ми добре діємо в штрафній і віддаємо багато м'ячів в штрафну. У нас є енергія, гравці, які перевершують суперників по вертикалі, швидкості і точності", - наводить слова Мічела Marca.

Нагадаємо, "Жирона" обіграла "Севілью" з рахунком 5:1. Крім хет-трику Артема Довбика, голами в цій грі також відзначилися Віктор Циганков і Крістіан Стуані.

Підопічні Мічела набрали за підсумками цього туру 52 очки і займають перше місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.

Відзначимо, що в активі Артема Довбика вже 14 забитих голів і 6 асистів в 20 іграх за "Жирону" в Ла Лізі. Він вийшов на перше місце в списку бомбардирів чемпіонату. Віктор Циганков зіграв 16 матчів, в яких забив 4 м'ячі і віддав 3 гольові паси.

Свій наступний матч "Жирона" зіграє 24 січня. В рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії "біло-червоні" зіграють проти "Мальорки".

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