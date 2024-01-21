Хет-трик Артема Довбика і гол Віктора Циганкова допомогли "Жироні" взяти три очки у грі з "Севільєю".

У неділю, 21 січня, відбувся поєдинок 21-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Жирона" приймала "Севілью".

Гра проходила на стадіоні "Монтіліві" і завершилася перемогою господарів поля.

Рахунок у грі відкрили гості - на 10-й хвилині Ісаак Ромеро забив з передачі Адрія Педроси. Через три хвилини "Жироні" вдалося зрівняти рахунок - відзначився Артем Довбик. Асистував йому Савіо. Ще дві хвилини потому український нападник оформив дубль, забивши після пасу Порту. На 19-й хвилині Артем Довбик отримав пас від Яна Коуту і приголомшливим ударом з-за меж штрафного відправив м'яч точно в кут воріт, оформивши хет-трик у цій грі.

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На 56-й хвилині у ворота "Севільї" залетів четвертий м'яч - Віктор Циганков забив з передачі Савіо. На 89-й хвилині у ворота гостей влетів п'ятий м'яч - Крістіан Стуані забив із передачі Мігеля Гутьєрреса.

"Жирона" - "Севілья" - 5:1

Голи: Довбик, 13, 15, 19, Циганков, 56, Стуані, 89 - Ромеро, 10

"Жирона": Гассаніга, Коуто, Блінд, Хуанпе (Якобішвілі, 30), Гутьєррес, Циганков (Валері, 66), Мартін, Еррера (Соліс, 66), Савіо (Торре, 73), Порту, Довбик (Стуані, 73)

"Севілья": Дмитрович, Навас, Ньянзу, Рамос, Баде (Маркао, 46), Педроса, Соу (Агуме, 77), Жордан, Сусо (Меджбрі, 62), Окампос (Маріано, 77), Ромеро (Ламела, 62)

Попередження: Соу, 61, Меджбрі, 63

Огляд матчу:

Відзначимо, що в стартовому складі "Жирони" на цю гру вийшли відразу два українця - Віктор Циганков і Артем Довбик. Довбик зіграв 75 хвилин і був визнаний найкращим гравцем цієї зустрічі. Статистичний портал Sofascore оцінив його гру в 9,2 бала. Циганков провів на полі 66 хвилин і отримав оцінку 7,4 бала.

"Жирона" набрала 52 очки і повернулася на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Севілья" з 16 балами займає 17-у позицію.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Жирона" зіграє проти "Сельти", а "Севілья" зустрінеться з "Осасуною".

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