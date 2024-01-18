Віктор Циганков вперше після травми зіграв в основному складі "Жирони".

У середу, 17 січня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу, в якому "Жирона" приймала "Райо Вальєкано".

Гра проходила на стадіоні "Монтіліві" і завершилася впевненою перемогою господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий вже на 15-й хвилині - форвард "Жирони" Крістіан Стуані забив з передачі Порту. Через чотири хвилини уругвайський форвард оформив дубль, реалізувавши пенальті. На 26-й хвилині господарі поля забили третій м'яч - Дейлі Блінд відзначився після передачі Порту. На 36-й хвилині гостям вдалося відіграти один м'яч - відзначився французький півзахисник Ренді Нтека.

Відео дня

"Жирона" - "Райо Вальєкано" - 3:1

Голи: Стуані, 15, 19 пен, Блінд, 26 - Нтека, 36

Відео голів:

Відзначимо, що до складу "Жирони" після травми повернувся Віктор Циганков. Український півзахисник вийшов в основному складі і відіграв 60 хвилин. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,8 бала.

Артем Довбик всю гру просидів на лавці запасних. Головний тренер команди Мічел надав українському форварду відпочинок.

Додамо, що наступний поєдинок "Жирона" зіграє 21 січня. В рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії "біло-червоні" зіграють проти "Севільї".

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