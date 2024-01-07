"Жирона" перемогла "Ельче" і пробилася в 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу.

У суботу, 6 січня, були зіграні ряд матчів 1/16 фіналу Кубка Іспанії з футболу.

"Жирона" з Артемом Довбиком у складі здобула впевнену перемогу над "Ельче" в гостях.

Голами у складі каталонського клубу відзначилися Дейлі Блінд і Ян Коуту.

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"Ельче" - "Жирона" - 0:2

Голи: Блінд, 37, Коуто, 67

"Ельче": Сан-Роман, Каррейра, Бігас (Хосан, 64), Клерк, Мендоса, Гаспар (Гарсес, 89), Дональд, Моренте, Фебас (Кастро, 75), Меркау ( Фідель, 89), Мурад (Серхіо Леон, 75)

"Жирона": Хуан Карлос, Арнау, Ерік Гарсія (Блінд, 30), Хуанпе, Гутьєррес, Мартін (Алейш Гарсія, 85), Соліс (Кебе, 75), Коуто, Порту (Торре, 85), Валері, Стуані (Довбик, 75)

Попередження: Бігас, 24, Моренте, 90+1

Огляд матчу:

Мадридський "Реал" в 1/16 фіналу Кубка Іспанії здобув перемогу над "Арандіною", яка є аутсайдером четвертого дивізіону іспанської першості.

На 54-й хвилині рахунок відкрив форвард "вершкових" Хоселу, реалізувавши пенальті. Через хвилину зміцнив перевагу мадридців Браїм Діас. У компенсований час третій м'яч у сітку воріт "Арандіни" забив бразильський вінгер Родріго.

У складі господарів єдиний гол забив Ралі Кабрал.

"Арандіна" - "Реал" - 1:3

Голи: Кабрал, 90+3 - Хоселу, 54 пен, Браїм Діас, 55, Родріго, 90+1

"Реал": Кепа, Вінісіус Тобіас (Альваро, 80), Каррільо, Начо, Фран Гарсія, Себальос, Камавінга (Родріго, 59), Пас (Мартін, 70), Гюлер (Вальверде, 59), Браїм Діас, Хоселу

Огляд матчу:

Результати решти матчів 1/16 фіналу Кубка Іспанії

"Луго" - "Атлетіко" - 1:3

Голи: Антонетті, 39 - Корреа, 2, Депай, 66, 74

"Еспаньол" - "Хетафе" - 0:1

Гол: Мілья, 87

"Уеска" - "Райо Вальєкано" - 0:2

Голи: Валентин, 118, Паласон, 120+2

"Алавес" - "Бетіс" - 1:0

Гол: Бенавідес, 57

Додамо, що мадридський "Реал" виграв Кубок Іспанії в минулому сезоні, у фіналі обігравши "Осасуну" з рахунком 2:1.

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