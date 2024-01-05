Український нападник "Жирони" Артем Довбик офіційно визнаний найкращим футболістом грудня в чемпіонаті Іспанії.
Про це повідомляє прес-служба Ла Ліги.
У голосуванні за престижну нагороду форвард збірної України обійшов нападника "Атлетика" Більбао Іньякі Вільямса і вінгера мадридського "Реала" Родріго.
У грудні Артем Довбик зіграв п'ять матчів у складі "Жирони" в рамках чемпіонату Іспанії, в яких забив чотири голи і віддав одну гольову передачу. По одному м'ячу українець забив в іграх з "Барселоною" і "Бетісом" і дублем відзначився в поєдинку з "Алавесом".
Всього в активі Артема Довбика вже 11 забитих голів і п'ять гольових передач в 18 матчах за "Жирону" в рамках чемпіонату Іспанії.
"Жирона" в грудні зіграла п'ять матчів в іспанській Ла Лізі, в яких здобула чотири перемоги і один раз зіграла внічию. Після 19-ти турів каталонський клуб займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 48 балами в активі.
Нагадаємо, Артем Довбик перейшов в "Жирону" минулого літа з "Дніпра-1". Чинний контракт українського форварда з іспанським клубом діє до 30 червня 2028 року.
Варто зазначити, що завдяки чудовим результатам в Іспанії, трансферна вартість Довбика зросла на 13 мільйонів і тепер становить 28 мільйонів євро.