Артем Довбик чудово провів грудень, забив 4 голи в 5 іграх за "Жирону" в Ла Лізі.

Український нападник "Жирони" Артем Довбик офіційно визнаний найкращим футболістом грудня в чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє прес-служба Ла Ліги.

У голосуванні за престижну нагороду форвард збірної України обійшов нападника "Атлетика" Більбао Іньякі Вільямса і вінгера мадридського "Реала" Родріго.

Відео дня

У грудні Артем Довбик зіграв п'ять матчів у складі "Жирони" в рамках чемпіонату Іспанії, в яких забив чотири голи і віддав одну гольову передачу. По одному м'ячу українець забив в іграх з "Барселоною" і "Бетісом" і дублем відзначився в поєдинку з "Алавесом".

Всього в активі Артема Довбика вже 11 забитих голів і п'ять гольових передач в 18 матчах за "Жирону" в рамках чемпіонату Іспанії.

"Жирона" в грудні зіграла п'ять матчів в іспанській Ла Лізі, в яких здобула чотири перемоги і один раз зіграла внічию. Після 19-ти турів каталонський клуб займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 48 балами в активі.

Нагадаємо, Артем Довбик перейшов в "Жирону" минулого літа з "Дніпра-1". Чинний контракт українського форварда з іспанським клубом діє до 30 червня 2028 року.

Варто зазначити, що завдяки чудовим результатам в Іспанії, трансферна вартість Довбика зросла на 13 мільйонів і тепер становить 28 мільйонів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: