Висока результативність Артема Довбика в "Жироні" привернула інтерес більш іменитих клубів.

Нападник "Жирони" та збірної України Артем Довбик може змінити клубну прописку в недалекому майбутньому.

За інформацією журналіста ESPN Екрема Конура, в послугах українця зацікавилися "Барселона" і мадридський "Атлетіко".

Повідомляється, що іспанські гранди готові вступити в переговори по Довбику влітку 2024 року, оскільки в поточному сезоні українець був заграний вже за дві команди.

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Раніше ЗМІ також повідомляли про предметне інтерес до Довбика з боку міланського "Інтера". Крім того, за виступами українця стежать "Астон Вілла", "Фулхем" і "Вест Хем" з АПЛ.

Артем Довбик перейшов в "Жирону" з "Дніпра-1" влітку 2023 року. Український форвард чудово вписався в нову команду і демонструє прекрасні результати.

У поточному сезоні Довбик зіграв 18 матчів у складі "Жирони", забив 11 голів і віддав 6 гольових передач.

Додамо, що напередодні портал Трансфермаркт оновив трансферну вартість українського нападника. З моменту переходу в "Жирону" Артем подорожчав на 13 мільйонів євро. Поточна трансферна вартість Довбика становить 28 мільйонів євро.

Чинний контракт Артема з іспанським клубом діє до 30 червня 2028 року.

Після 18-ти турів "Жирона" займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В активі команди 45 набраних очок. У наступному турі Ла Ліги "біло-червоні" зіграють проти мадридського "Атлетіко". Гра відбудеться 3 січня.

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