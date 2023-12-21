"Жирона" зіграла внічию з "Бетісом" в 18-му турі чемпіонату Іспанії.

У четвер, 21 грудня, відбувся поєдинок 18-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Бетіс" приймав "Жирону".

Гра проходила на стадіоні "Беніто Вільямарін" і завершилася внічию.

Рахунок у грі був відкритий на 39-й хвилині зустрічі - український нападник "Жирони" Артем Довбик реалізував пенальті. На 89-й хвилині "Бетісу" вдалося врятуватися від поразки, завдяки голу аргентинського захисника Хермана Пессельї.

Відео дня

"Бетіс" - "Жирона" - 1:1

Голи: Песселья, 89 - Довбик, 39 пен

Огляд матчу:

Український нападник "Жирони" Артем Довбик вийшов в основному складі і відіграв 64 хвилини, після чого його замінив Крістіан Стуані. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,1 бала.

"Жирона" набрала 45 очок і займає перше місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. "Бетіс" з 28 балами йде на сьомій сходинці.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграє проти мадридського "Атлетіко", а "Бетіс" зустрінеться з "Сельтою".

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