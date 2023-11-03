Артем Довбик може перебратися в італійський чемпіонат.

Нападник збірної України та іспанської "Жирони" Артем Довбик може змінити клубну прописку наступного літа.

За інформацією Fichajes.net, у послугах 26-річного українця зацікавлений міланський "Інтер".

Джерело повідомляє, що фіналіст Ліги чемпіонів-2022 планує освіжити атакуючу лінію наступного літа. Після від'їзду Ромелу Лукаку та Едіна Джеко міланський клуб взяв в оренду Марко Арнаутовича та Алексіса Санчеса. Обом до кінця сезону виповниться по 35 років.

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Отже, в пару до Лаутаро Мартінеса "Інтеру" потрібен новий фактурний нападник. Артем Довбик ідеально підходить на цю роль.

Нагадаємо, в серпні цього року Артем Довбик перебрався з "Дніпра-1" в іспанську "Жирону". У поточному сезоні українець зіграв за каталонців 12 матчів, забив 5 голів і віддав 3 гольові передачі.

Контракт Довбика з "Жироною" розрахований до кінця сезону 2027/28. Портал Transfermarkt оцінює українського нападника в 15 мільйонів євро.

Додамо, що "Жирона" з Довбиком і Циганковим демонструє приголомшливі результати в поточному сезоні. Після 11 турів каталонці з 28 балами йдуть на другій позиції в Ла Лізі. На першій сходинці йде "Реал", у якого також 28 очок, але краща статистика.

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