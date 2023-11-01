"Жирона" пробилася в 1/32 фіналу Кубка Іспанії з футболу.

У середу, 1 листопада, відбувся поєдинок 1/64 фіналу Кубка Іспанії з футболу, в якому "Сан-Роке" приймав "Жирону".

Гра завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Футболісти "Жирони" відкрили рахунок на початку другого тайму - на 48-й хвилині гол з передачі Арнау Мартінеса забив Валері. На 51-й хвилині господарям вдалося зрівняти рахунок - відзначився Мохамед Міззіан. Перемогу "Жирона" вирвала на останніх секундах гри - на 90+8-й хвилині після передачі Артема Довбика гол забив Савіо.

Відео дня

"Сан-Роке" - "Жирона" - 1:2

Голи: Міззіан, 51 - Валері, 48, Савіо, 90+8

Відзначимо, що в стартовому складі вперше після травми вийшов Віктор Циганков. Український вінгер відіграв весь матч і отримав від SofaScore 7,4 бала. Це одна з найкращих оцінок серед усіх футболістів "Жирони". Артем Довбик з'явився на полі на 75-й хвилині, замінивши Віктора Циганкова. SofaScore оцінив гру українського нападника в 6,8 бала.

Свій наступний матч "Жирона" зіграє 4 листопада. В рамках 12-го туру чемпіонату Іспанії команда Циганкова і Довбика зустрінеться з "Осасуною".

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