Артем Довбик відзначився двома забитими голами в матчі з "Альмерією".

У неділю, 22 жовтня, відбувся поєдинок 10-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Жирона" приймала "Альмерію".

Матч проходив на стадіоні "Монтіліві" і завершився яскравою перемогою господарів поля з рахунком 5:2.

Починалася ця зустріч для "Жирони" катастрофічно - вже до 24-ї хвилини команда програвала з рахунком 0:2. Дублем у складі гостей відзначився Лео Баптістао. Однак каталонцям все ж вдалося зробити неймовірний камбек і перевернути хід цієї зустрічі. І допоміг у цьому дуже сильно форвард збірної України Артем Довбик, який відзначився двома забитими голами.

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Також у складі "Жирони" в цій грі забивали Іван Мартін, Савіо і Крістіан Стуані.

"Жирона" - "Альмерія" - 5:2

Голи: Мартін, 37, Довбик, 39, 43, Савіо, 71, Стуані, 85 - Баптістао, 2, 24

"Жирона": Гассаніга, Ерік Гарсія (Арнау, 80), Блінд, Давид Лопес, Коуто (Валері, 67), Еррера, Алейш Гарсія, Гутьєррес, Мартін (Торре, 86), Довбик (Стуані, 67), Савіо (Порту, 80)

"Альмерія": Фернандо Мартінес, Посо, Монтес, Каїкі, Сентельес, Баба, Лопі (Мелеро, 68), Аррібас (Рамазані, 68), Робертоне (Чумі, 46), Ембарба, Баптістао (Санка, 89)

Попередження: Давид Лопес, 45+3 - Робертоне, 26, Баптістао, 74

Огляд матчу:

Відзначимо, що Артем Довбик був визнаний найкращим гравцем цього поєдинку. Статистичний портал WhoScored поставив українцю оцінку - 8,44.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Жирона" займає друге місце, набравши 25 очок. Така ж кількість очок і у мадридського "Реала", який займає перше місце. "Альмерія" з 3 балами займає останню сходинку.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Жирона" зіграє проти "Сельти", а "Альмерія" зустрінеться з "Лас-Пальмасом".

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