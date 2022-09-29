Збірна України буде в третьому кошику при жеребкуванні.

У вівторок, 27 вересня, відбувся матч шостого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірна України зіграла внічию проти Шотландії (0:0).

Після завершення групового етапу Ліги націй сформувалися всі кошики для жеребкування кваліфікаційного раунду футбольного Євро-2024.

Команди розподілялися наступним чином: окремий кошик UNL, куди потрапили переможці груп дивізіону А Ліги націй; 6 команд у кошику 1, по 10 команд з 2 по 5 кошики та 3 команди - у заключному кошику 6.

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"Синьо-жовті" опинилися в третьому кошику, а якби вони обіграли Шотландію і виграли групу Ліги націй, то були б у другому.

Не бере участі в жеребкуванні Німеччина, яка буде господинею Євро-2024. А також Росія, яку відсторонили від змагань через військову агресію проти України.

Склад кошиків кваліфікації Євро-2024:

Кошик "фіналу чотирьох" Ліги націй : Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія

: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія 1-й кошик : Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща

: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща 2-й кошик : Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія

: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія 3-й кошик : Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія

: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія 4-й кошик : Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія.

: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія. 5-й кошик : Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта

: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта 6-й кошик : Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн

Євро-2024: що відомо

Жеребкування кваліфікаційного раунду Євро-2024 відбудеться 9 жовтня в німецькому Франкфурті. Початок - о 13:00 за київським часом.

Матчі групового етапу кваліфікації Євро-2024 пройдуть з березня по листопад 2023 року. Команди, які фінішують на першому та другому місцях у своїх групах, вийдуть до фінальної частини чемпіонату Європи. Ще три путівки на Євро-2024 будуть розіграні в березні 2024 року в двораундовому плей-офф раунді між 12-ма найкращими збірними Ліги націй-2022/23 (серед тих, хто не потрапить на Євро безпосередньо).

Фінальний турнір пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.

Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні і Штутгарт.

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