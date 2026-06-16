Динамо дізналось суперника у Лізі Конференцій: всі результати жеребкування

У швейцарському Ньйоні пройшла церемонія жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2026/27, в якому київське "Динамо" дізналося свого суперника.
Підопічні Костюка розпочнуть свій шлях у єврокубках двома поєдинками проти румунської "Універсітатя Клуж". Усі пари першого раунду кваліфікації до Ліги Європи мають такий вигляд:
- Динамо Київ – Універсітатя Клуж
- Карабах – Вестрі
- Хайдук – Жиліна
- ЦСКА Софія – Деррі Сіті
- Шериф – Алюміній
- Войводіна – Ференцварош
Зазначимо, що перший матч цього раунду пройде вже 9 липня. А гра-відповідь – 16 липня. Таким чином кияни розпочнуть новий сезон саме цими іграми.
Нагадаємо, що "Динамо" стало єдиною командою, яка представлятиме Україну в Лізі Європи. Донецький "Шахтар" розпочне свої виступи з групового етапу Ліги Чемпіонів. Тоді як "ЛНЗ" та "Полісся" зіграють у Лізі Конференцій.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що захисник "Динамо" Олександр Караваєв перейшов до "Шахтаря". Зазначається, що контракт з гравцем було узгоджено на два роки - до 30 червня 2028 року.