Динамо дізналось суперника у Лізі Конференцій: всі результати жеребкування

Матчі першого раунду пройдуть вже в липні.

У швейцарському Ньйоні пройшла церемонія жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2026/27, в якому київське "Динамо" дізналося свого суперника.

Підопічні Костюка розпочнуть свій шлях у єврокубках двома поєдинками проти румунської "Універсітатя Клуж". Усі пари першого раунду кваліфікації до Ліги Європи мають такий вигляд:

Динамо Київ – Універсітатя Клуж

Карабах – Вестрі

Хайдук – Жиліна

ЦСКА Софія – Деррі Сіті

Шериф – Алюміній

Войводіна – Ференцварош

Зазначимо, що перший матч цього раунду пройде вже 9 липня. А гра-відповідь – 16 липня. Таким чином кияни розпочнуть новий сезон саме цими іграми.

Відео дня

Нагадаємо, що "Динамо" стало єдиною командою, яка представлятиме Україну в Лізі Європи. Донецький "Шахтар" розпочне свої виступи з групового етапу Ліги Чемпіонів. Тоді як "ЛНЗ" та "Полісся" зіграють у Лізі Конференцій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що захисник "Динамо" Олександр Караваєв перейшов до "Шахтаря". Зазначається, що контракт з гравцем було узгоджено на два роки - до 30 червня 2028 року.

Вас також можуть зацікавити новини: