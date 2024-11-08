Жеребкування чвертьфіналу Кубку України: стали відомі команди суперників

8 листопада відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України 2024/25. У чвертьфіналах візьмуть участь 8 команд - переможці матчів 1/8 фіналу: шість клубів УПЛ та 2 клуби Першої ліги. Зокрема під час жеребкування було визначено 4 пари.

У 1/4 фіналу Кубка України зіграють:

Олександрія - "Шахтар" (Донецьк);

"Рух" (Львів) - "Динамо" (Київ);

"Буковина" (Чернівці) - "Вікторія" (Суми);

"Верес" (Рівне) - "Полісся" (Житомир).

Відомо, що чвертьфінальні матчі відбудуться весною 2025 року, базовий день - 2 квітня.

Фінал Кубка України 2024/25 відбудеться 14 травня 2025 року, місце проведення було визначено Виконкомом УАФ.

Останні новини футболу

Як писав УНІАН, донецький "Шахтар" перебуває серед претендентів на вихід до наступного раунду футбольної Ліги чемпіонів. Зокрема підопічні Марино Пушича у німецькому Гельзенкірхені перемогли чемпіонів Швейцарії "Янг Бойз".

Також стало відомо, що новим головним тренером англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" став португальський фахівець Рубен Аморім. Колишній півзахисник підписав контракт із клубом до червня - до завершення сезону 2026/27.

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