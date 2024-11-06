У матчі четвертого туру гірники здолали чемпіонів Швейцарії.

Донецький "Шахтар" залишається серед претендентів на вихід до наступного раунду футбольної Ліги чемпіонів. У четвертому турі (номінально домашньому для українців матчі) найпрестижнішого клубного турніру Європи підопічні Марино Пушича у німецькому Гельзенкірхені здолали чемпіонів Швейцарії "Янг Бойз".

Перший тайм тривав під диктовку "господарів", які створили кілька небезпечних моментів і навіть забили гол, який, втім не був зарахований через офсайд. Але на 27-й хвилині прикра помилка оборонців "Шахтаря" призвела до голу у виконанні Імері.

Щоправда, вже за 4 хвилини паритет було відновлено - автором м'яча став Зубков. Цікаво, що для обох команд це були перші забиті голи у груповому раунді Ліги чемпіонів.

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А незадовго до завершення першої половини зустрічі Судаков неперевершеним ударом з далекої відстані вивів чемпіонів України вперед - 2:1.

Після перерви "помаранчево-чорні" продовжували контролювати хід гри і у підсумку спромоглися довести матч до перемоги.

Таким чином, після чотирьох зіграних матчів чемпіони України мають у своєму активі 4 очки і все ще зберігають шанси на вихід у плейоф найпрестижнішого європейського клубного турніру. Втім, надалі на гірників чекають вкрай важкі протистояння з німецькими "Баварією" та "Борусією", а також поєдинки проти нідерландського "ПСВ" та французького "Бреста".

"Шахтар" у Лізі чемпіонів-2024

Як повідомляв УНІАН, за підсумками напруженого матчу третього туру футбольної Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився лондонському "Арсеналу" з рахунком 1:0. Автогол зарахували "на рахунок" голкіпера донеччан Дмитра Різника.

До цього чемпіони України зіграли в нульову нічию з італійською "Болоньєю" та були розгромлені з рахунком 0:3 іншою командою з Італії - "Аталанті".

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