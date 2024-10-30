Слідом за львівським "Рухом" до наступного раунду пробилися "Буковина", "Олександрія", "Полісся" та "Динамо".

Стали відомі перші 4 клуби, які вийшли до 1/4 фіналу футбольного Кубка України.

Слідом за львівським "Рухом", який напередодні переграв земляків із "Карпат", путівку до чвертьфіналу оформили чернівецька "Буковина", яка з рахунком 1:0 перемогла сенсаційний "Пробій" з Городенки, ФК "Олександрія", котра розгомила з рахунком 4;1 ще одну "темну конячку - "Юксу" з Тарасівки, а також житомірське "Полісся", яке здолало криворізький "Кривбас" - 2:1.

Окрасою ж "першої серії" 1/8 фіналу став матч у Полтаві де місцева "Ворскла" вчинила гідний опір фаворитам турніру - київському "Динамо". Основний час завершився з рахунком 1:1, утім, в овертаймі "біло-сині" таки дотиснули господарів - 2:1.

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У цей момент тривають ще 3 матчі 1/8 фіналу: "Шахтар" (Донецьк) - "Зоря" (Луганськ), "Верес" (Рівне) - "Оболонь" (Київ) та "Вікторія" (Суми) - ЛНЗ (Черкаси).

Останні новини футболу

27 жовтня київське "Динамо" та донецький "Шахтар" розписали "мирову" в українському футбольному "класико". Більше половини другого тайму матчу у Києві гірники грали у меншості. Фінальний свисток зафіксував нічийний рахунок - 1:1.

Раніше УНІАН повідомляв, що український півзахисник лондонського Челсі Михайло Мудрик очолив список найращих асистентів футбольної Ліги конференцій. У стартових двох матчах турніру на його рахунку 3 гольові передачі.

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