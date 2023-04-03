Славен Біліч може стати тренером "синьо-жовтих", якщо не вдасться домовитися з Сергієм Ребровим.

Відомий хорватський фахівець Славен Біліч найближчим часом може зайняти пост головного тренера національної збірної України з футболу.

Українська асоціація футболу розглядає 54-річного в якості одного з основних кандидатів, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За відомостями джерела, УАФ піде на такий крок у разі, якщо не вийде домовитися з Сергієм Ребровим, який є головним кандидатом на посаду нового наставника національної збірної України.

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Додамо, що Славен Біліч зараз перебуває без роботи. Його останнім місцем роботи був англійський клуб "Уотфорд". Він був звільнений з цього клубу 7 березня 2023 року.

Біліч відомий по своїй роботі в національній збірній Хорватії, яку він очолював протягом шести років, і лондонському "Вест Хемі". Також хорват працював у "Хайдуці", "Бешикташі", "Аль-Іттіхаді", "Вест Бромвічі" та інших командах.

Нагадаємо, в грудні минулого року пост головного тренера збірної України покинув Олександр Петраков. На його місце був призначений тимчасово виконуючий обов'язки Руслан Ротань.

Під керівництвом Ротаня збірна України зіграла один матч - проти національної команди Англії (0:2) в рамках відбору на Євро-2024.

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