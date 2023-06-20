Новий тренер приступить до роботи з "Селесао" влітку 2024 року.

Знаменитий італійський тренер Карло Анчелотті стане новим наставником національної збірної Бразилії з футболу.

Як повідомляє видання Globo, Бразильська конфедерація футболу (CBF) досягла угоди з 64-річним фахівцем.

Джерело стверджує, що Анчелотті очолить збірну Бразилії влітку 2024 року, коли закінчиться його чинний контракт з "Реалом". Відзначається, що італійський тренер вже повідомив мадридський клуб, що не буде продовжувати угоду в січні.

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На початку 2024 року Карло Анчелотті підпише контракт з "Селесао" на три роки.

Повідомляється, що CBF також розробила план роботи тимчасового тренерського штабу до моменту офіційного призначення італійця. До тренерської команди увійде європейський фахівець, призначення якого затвердить особисто Анчелотті.

Збірна Бразилії залишилася без головного тренера після того, як Тіте покинув команду після провального виступу на ЧС-2022 з футболу в Катарі.

Нагадаємо, на мундіалі в Катарі збірна Бразилії вилетіла в 1/4 фіналу, сенсаційно програвши національній команді Хорватії.

Додамо, що Карло Анчелотті є одним з найкращих футбольних тренерів сучасності. Італійський фахівець за період своєї кар'єри встиг попрацювати в таких клубах, як: "Ювентус", "Мілан", "Челсі", ПСЖ, "Баварія", Реал" Мадрид та інших.

Він є єдиним тренером в історії, який виграв всі топ-5 чемпіонатів Європи, а також 4 трофеї Ліги чемпіонів. Всього за період своєї тренерської кар'єри Анчелотті завоював 24 трофеї.

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