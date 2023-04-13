Перевершив легендарного Вісенте Дель Боске.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів завдяки перемозі вершкових над "Челсі" у першому матчі 1/4 фіналу поточного розіграшу турніру.

Як повідомляє статистичний портал Opta, ця звитяга для італійського тренера стала уже 35-ю на чолі королівського клубу в ЛЧ. Таким чином він став тренером з найкращим показником перемог у ролі наставника "Реала".

Попереднім рекордсменом був іспанський спеціаліст Вісенте Дель Боске, котрий за 60 матчів здобув з вершковими 34 перемоги.

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Для перевершення показника Дель Боске італійський тренер Анчелотті потрібно було 47 матчів. Окрім 35 звитяг, "Реал" під керівництвом Карло чотири рази зіграв внічию та вісім разів програв.

Однак в обох цих легендарних тренерів однаковий показник за кількістю здобутих трофеїв Ліги чемпіонів. Дель Боске перемагав з "Реалом" в найпрестижнішому континентальному турнірі Старого світу у 2000-му та 2002-му роках, а Анчелотті – у 2014-му та 2022-му роках.

Загалом вершкові здобули 14 перемог у Лізі чемпіонів – це рекордний показник. Найближчий переслідувач мадридців – це "Мілан", у котрого сім трофеїв.

Анчелотті очолює "Реал" з літа 2021-го. Це його друге термін роботи на чолі мадридців. Поточний контракт італійського тренера чинний до кінця червня 2024-го року.

Відзначимо, що у першому поєдинку чвертьфіналу проти "Челсі" підопічні Карло Анчелотті взяли верх над суперником з рахунком 2:0. Матч-відповідь запланований на вівторок 18 квітня у Лондоні. Переможець цієї пари у півфіналі зустрінеться з найсильнішою командою дуету "Манчестер Сіті" – "Баварія". У першому матчі англійський колектив переміг німецький з рахунком 3:0.

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