Збірна України оголосила склад на вирішальні матчі відбору до ЧС-2026: Ребров зміг здивувати

Уже 26 березня на "синьо-жовтих" чекає серйозне випробування у матчі проти Швеції.

Українська асоціація футболу офіційно представила заявку національної команди на майбутній раунд плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу з футболу-2026. Цікаво, що у списку відсутній футболіст Андрій Лунін із "Реал Мадрид", а також з'явився молодий форвард Матвій Пономаренко з "Динамо".

Серед воротарів, згідно з публікацією УАФ в Instagram, викликані Анатолій Трубін з "Бенфіки", Дмитро Різник із "Шахтаря" та Руслан Нещерет із "Динамо". У захист викликані – Миколенко ("Евертон"), Забарний ("ПСЖ"), Таловер ("Сток Сіті"), Сваток ("Остін"), Бондар ("Шахтар"), Конопля ("Шахтар"), Тимчик ("Динамо") та Михайличенко ("Полісся")

У півзахисті зіграють – Судаков ("Бенфіка"), Циганков ("Жирона"), Зубков ("Трабзонспор"), Ярмолюк ("Брентфорд"), Малиновський із "Дженоа" (але тільки не в першому матчі через дискваліфікацію, перебір жовтих карток), Шапаренко, Піхаленок, Волошин – тріо з "Динамо", Гуцуляк і Крушинський із "Полісся" та Калюжний ("Олександрія")

У нападі у нас будуть Ванат ("Жирона"), Яремчук ("Ліон") і Пономаренко ("Динамо").

Раніше УНІАН повідомляв, що зірка збірної України не зіграє у вирішальних матчах плей-офф відбору на ЧС-2026.

