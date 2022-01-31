Українці відправили п'ять м'ячів у ворота Казахстану.

У понеділок, 31 січня, національна збірна України протистояла збірній Казахстану в рамках 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футзалу. Поєдинок проходив в Амстердамі на арені "Зігго Доум" і завершився перемогою української команди.

Українці відкрили рахунок у поєдинку в першому таймі, голом з пенальті відзначився Шотурма на 15-й хвилині матчу.

У другій половині гри Корсун отримав прекрасний пас і вийшов один на один з воротарем і прекрасним ударом перекинув Ігіту, подвоївши перевагу збірної України. На 30-й хвилині воротар занадто далеко вийшов зі своїх воріт і Зварич перехопивши м'яч забив шикарний гол зі своєї половини поля, довівши рахунок до розгромного.

Ближче до кінця матчу гравці збірної Казахстану зуміли притиснути українців і забили два голи. Однак в останні дві хвилини матчу казахстанці занадто захопилися атакою і українці покарали їх двома голами у порожні ворота зі своєї половини поля. За 40 секунд до кінця зустрічі Казахстан забив третій гол у ворота України, повернувши інтригу в матч, але українці зуміли вистояти і завоювати путівку в півфінал турніру.

Казахстан - Україна - 3:5

Голи: Дуглас Жуніор, 34, Оразов, 38, 40 - Шотурма, 15 (пен), Корсун, 25, Зварич, 30, Разуванов, 39, Лебідь, 39.

Казахстан: Ігіта, Кнауб, Турзагулов, Дуглас Жуніор, Оразов, Атантаєв, Карагулов, Валіуллін, Акбаліков, Єсенаманов, Токаєв, Сагіндіков

Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич, Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Педяш

Також в цей день був зіграний ще один поєдинок 1/4 фіналу. Збірна Португалії в напруженому матчі здобула перемогу над збірною Фінляндії з рахунком 3:2.

Ще два поєдинки 1/4 фіналу будуть зіграні 1 лютого. Збірна Іспанії зіграє проти Словаччини, а Росія поміряється силами з Грузією.

Нагадаємо, збірна України посіла друге місце у своїй групі, вигравши всього один матч - проти збірної Сербії (6:1) і програвши двічі - проти Нідерландів (2:3) і Португалії (0:1).

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