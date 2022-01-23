"Жовто-сині" продовжують боротися за вихід з групи.

В другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2022 з міні-футболу збірна України розгромила команду Сербії. Поєдинок пройшов на арені "Ziggo Dome" в Амстердамі.

В першому таймі підопічні Олександра Косенка відзначилися у воротах сербів 4 рази. Одного разу суперник примудрився забити у власні ворота.

В другому таймі Михайло Зварич оформив дубль, а Ігор Корсун забив шостий м'яч українців. Серби спромоглися лише на один гол престижу.

Сербія - Україна - 1:6

Голи: Томіч, 39 - Зварич, 2, 34, Васіч, 6 (автогол), Абакшин, 15, Чернявський, 20, Корсун, 38

Україна: Ципун - Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварич - Савенко, Лебідь, Сірий, Чернявський, Абакшин

В іншому матчі нашого квартету Португалія зіграє проти Нідерландів 23 січня о 18:30 за київським часом. В першому турі Україна сенсаційно програла нідерландцям. 28 січня "жовто-сині" зіграють проти португальців.

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