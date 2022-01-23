В другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2022 з міні-футболу збірна України розгромила команду Сербії. Поєдинок пройшов на арені "Ziggo Dome" в Амстердамі.
В першому таймі підопічні Олександра Косенка відзначилися у воротах сербів 4 рази. Одного разу суперник примудрився забити у власні ворота.
В другому таймі Михайло Зварич оформив дубль, а Ігор Корсун забив шостий м'яч українців. Серби спромоглися лише на один гол престижу.
Сербія - Україна - 1:6
Голи: Томіч, 39 - Зварич, 2, 34, Васіч, 6 (автогол), Абакшин, 15, Чернявський, 20, Корсун, 38
Україна: Ципун - Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварич - Савенко, Лебідь, Сірий, Чернявський, Абакшин
В іншому матчі нашого квартету Португалія зіграє проти Нідерландів 23 січня о 18:30 за київським часом. В першому турі Україна сенсаційно програла нідерландцям. 28 січня "жовто-сині" зіграють проти португальців.
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого. Матчі проходять в Амстердамі й Гронінгені.
- Україна потрапила в групу А до Сербії, Португалії та Нідерландів.
- 16 збірних беруть участь в змаганнях. Вони поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. До плей-оф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-оф, відповідно, розпочнеться зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступають 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро проходитиме кожні 4 роки, а не кожні 2 як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також чинні чемпіони світу.