У п'ятницю, 28 січня, в рамках третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2022 з футзалу збірна України протистояла збірній Португалії. Поєдинок пройшов на арені "Мартіні Плаза" в Гронінгені.
Перший тайм поєдинку завершився без забитих м'ячів. Єдиний гол у поєдинку забив Зікі в кінцівці другого тайму.
Україна - Португалія - 0:1
Гол: Зікі, 37
Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич, Савенко, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба
Португалія: Андре Соуза, Ерік, Жоау Матуш, Бруну Коельо, Пані Варела, Еду, Андре Коельо, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабіу Сесіліу, Зікі, Мігел Анжелу, Тьягу Бріту, Паулета
В іншому матчі нашої групи збірна Сербії здобула перемогу над Нідерландами з рахунком 3:2. Завдяки результату цього поєдинку Україна змогла вийти в плей-офф турніру.
У першому турі Україна сенсаційно програла Нідерландам (2:3). У другому турі українці здобули розгромну перемогу над сербами (6:1).
За підсумками групового етапу збірна України посіла друге місце в групі А з 3 набраними очками. Перший рядок за Португалією (9 очок), Нідерланди (3 очки) посіли третє місце, А Сербія (3 очки) стала четвертою.
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого. Матчі проходять в Амстердамі і Гронінгені.
- Україна потрапила в групу а до Сербії, Португалії та Нідерландів.
- 16 збірних беруть участь у змаганнях. Вони поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-офф вийдуть по дві кращі збірні з кожного квартету. Плей-офф, відповідно, почнеться зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступають 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також діючі чемпіони світу.