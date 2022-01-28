Українцям у заключному турі групового етапу протистояв чинний чемпіон Європи.

У п'ятницю, 28 січня, в рамках третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2022 з футзалу збірна України протистояла збірній Португалії. Поєдинок пройшов на арені "Мартіні Плаза" в Гронінгені.

Перший тайм поєдинку завершився без забитих м'ячів. Єдиний гол у поєдинку забив Зікі в кінцівці другого тайму.

Україна - Португалія - 0:1

Гол: Зікі, 37

Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич, Савенко, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба

Португалія: Андре Соуза, Ерік, Жоау Матуш, Бруну Коельо, Пані Варела, Еду, Андре Коельо, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабіу Сесіліу, Зікі, Мігел Анжелу, Тьягу Бріту, Паулета

В іншому матчі нашої групи збірна Сербії здобула перемогу над Нідерландами з рахунком 3:2. Завдяки результату цього поєдинку Україна змогла вийти в плей-офф турніру.

У першому турі Україна сенсаційно програла Нідерландам (2:3). У другому турі українці здобули розгромну перемогу над сербами (6:1).

За підсумками групового етапу збірна України посіла друге місце в групі А з 3 набраними очками. Перший рядок за Португалією (9 очок), Нідерланди (3 очки) посіли третє місце, А Сербія (3 очки) стала четвертою.

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