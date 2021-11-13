Українські футболісти провели тренування після гри з Болгарією.

Збірна України повернулася до Києва з Одеси, де проводила товариський матч проти Болгарії.

Як повідомив офіційний сайт УАФ, команда переночувала в Одесі, а вранці 12 листопада вирушила до Києва.

Увечері футболісти провели відновлювальне тренування. 10 футболістів, які проти Болгарії зіграли тайм і більше, залишилися в готелі, де виконували відновлювальні вправи в залі.

15 інших гравців, включаючи всіх воротарів, потренувалися на полі НТК імені Баннікова. До їх числа також увійшли Сергій Сидорчук і Роман Яремчук, які зіграли один тайм з болгарами. Тренерський штаб взяв до уваги рівень фізичного навантаження, яке лягло на гравців останнім часом.

Виліт до Боснії і Герцеговини запланований на 14 листопада.

Збірна України: вирішальний матч у відборі ЧС-2022

Українській збірній залишилося провести один матч на груповому етапі кваліфікації ЧС-2022 - проти Боснії і Герцеговини в гостях. Він запланований на 16 листопада.

На цю мить положення в групі D наступне: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Боснійській збірній перед зустріччю з "жовто-синіми" 13 листопада належить зіграти проти Фінляндії.

Збірна України в рамках підготовки до матчу проти Боснії і Герцеговини зіграла внічию з Болгарією - 1:1.

Автор: Антон Дудар