Збірна України повернулася до Києва з Одеси, де проводила товариський матч проти Болгарії.
Як повідомив офіційний сайт УАФ, команда переночувала в Одесі, а вранці 12 листопада вирушила до Києва.
Увечері футболісти провели відновлювальне тренування. 10 футболістів, які проти Болгарії зіграли тайм і більше, залишилися в готелі, де виконували відновлювальні вправи в залі.
15 інших гравців, включаючи всіх воротарів, потренувалися на полі НТК імені Баннікова. До їх числа також увійшли Сергій Сидорчук і Роман Яремчук, які зіграли один тайм з болгарами. Тренерський штаб взяв до уваги рівень фізичного навантаження, яке лягло на гравців останнім часом.
Виліт до Боснії і Герцеговини запланований на 14 листопада.
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Збірна України: вирішальний матч у відборі ЧС-2022
- Українській збірній залишилося провести один матч на груповому етапі кваліфікації ЧС-2022 - проти Боснії і Герцеговини в гостях. Він запланований на 16 листопада.
- На цю мить положення в групі D наступне: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).
- Боснійській збірній перед зустріччю з "жовто-синіми" 13 листопада належить зіграти проти Фінляндії.
- Збірна України в рамках підготовки до матчу проти Боснії і Герцеговини зіграла внічию з Болгарією - 1:1.