Репетиція перед Боснією пройшла драйвово.

Національна збірна України приймала команду Болгарії в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Товариський матч завершився внічию - 1:1.

Перший тайм вийшов максимально нелогічним. Підопічні Олександра Петракова створили купу моментів: двічі з вбивчих позицій пробивав Олександр Зінченко після пасів Андрія Ярмоленка, а також Артем Довбик змарнував нагоду, коли не потрапив з метра в кут воріт. Останній відзначився голом з офсайду.

На 34-й хвилині Болгарія після довгої передачі свого воротаря змогла забити Георгію Бущану. Олександр Тимчик впіймав гаву і дозволив Радославу Кірілову влучити у наші ворота.

В другому таймі Україна продовжила штурмувати ворота суперника. Зінченко влучив у стійку, Роман Яремчук впритул не переграв воротаря, а Ярмоленко двічі забив, проте в обох випадках рефері зафіксував офсайд.

На 79-й хвилині нарешті бомбардування українців увінчалося успіхом. Тарас Степаненко в красивому стилі упіймав м'яча та забив дальнім ударом з-за меж карного майданчика. В підсумку на табло 1:1.

Україна - Болгарія - 1:1

Голи: Степаненко, 79 - Кірілов, 34

Україна: Бущан (Різник, 46), Соболь (Коваленко, 67), Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновський (Гармаш, 78), Зінченко, Зубков (Циганков, 61), Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46)

Болгарія: Михайлов (Вуцов, 46), Велковський, Дімітров, Христов, Йорданов (Туріцов, 15), Неделєв, Цонєв Б. (Костадінов, 69), Цонєв Р. (Чочев, 61), Кірілов, Десподов (Янков, 69), Ілієв (Мінчев, 46)

Відео огляд першого тайму

Відео огляд другого тайму

Україна - Болгарія: підсумки матчу

Збірна України в цьому матчі завдала 36 ударів по воротах суперника (14 - у площину, 15 - повз, 7 були заблоковані), тоді як Болгарія лише 4.

Історія протистоянь між командами тепер вже налічує 5 зустрічей: тричі перемагала Україна (3:0, 1:0 і 1:0) та двічі була зафіксована нічия (1:1).

22-річний воротар Дмитро Різник дебютував за збірну України.

Збірна України зіграла з болгарами перед поєдинком проти Боснії і Герцеговини (16 листопада). Це буде вирішальний матч для "жовто-синіх" у кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Автор: Артем Будрін