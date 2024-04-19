Фахівець поведе команду на домашній Чемпіонат Європи з футболу.

Юліан Нагельсман ще на два роки залишиться тренером збірної Німеччини з футболу.

Співпраця з Нагельсманом продовжиться до Чемпіонату світу 2026 року в США, повідомили в Німецькому футбольному союзі (DFB), передає Bild.

"Для мене велика честь тренувати національну збірну і працювати з найкращими гравцями. Завдяки успішним виступам у нас є шанс надихнути всю країну. Дві перемоги над Францією та Нідерландами в березні стали передвісником цього. Я був зворушений ентузіазмом уболівальників. Тепер ми хочемо разом успішно виступити на домашньому чемпіонаті Європи, ми всі в цьому зацікавлені", - прокоментував Нагельсман.

Відео дня

У березні в DFB анонсували намір продовжити контракт із тренером. При цьому кандидатура Нагельсмана також розглядалася на посаду головного тренера мюнхенської "Баварії".

Євро-2024 у Німеччині

У березні Німеччина попередила, що введе тимчасовий прикордонний контроль у межах посилення безпеки напередодні чемпіонату Європи з футболу 2024 року, який вона приймає.

"Під час турніру ми проводитимемо тимчасовий прикордонний контроль на всіх кордонах Німеччини, щоб запобігти в'їзду потенційно агресивних суб'єктів", - сказала міністр внутрішніх справ країни Ненсі Фрезер, додавши, що країна мобілізує всі зусилля органів безпеки і готується до можливих загроз.

Сам Чемпіонат пройде з 14 червня по 14 липня. Нагадаємо, збірна України також бере участь у європейській першості.

Вас також можуть зацікавити новини: