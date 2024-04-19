Юліан Нагельсман ще на два роки залишиться тренером збірної Німеччини з футболу.
Співпраця з Нагельсманом продовжиться до Чемпіонату світу 2026 року в США, повідомили в Німецькому футбольному союзі (DFB), передає Bild.
"Для мене велика честь тренувати національну збірну і працювати з найкращими гравцями. Завдяки успішним виступам у нас є шанс надихнути всю країну. Дві перемоги над Францією та Нідерландами в березні стали передвісником цього. Я був зворушений ентузіазмом уболівальників. Тепер ми хочемо разом успішно виступити на домашньому чемпіонаті Європи, ми всі в цьому зацікавлені", - прокоментував Нагельсман.
У березні в DFB анонсували намір продовжити контракт із тренером. При цьому кандидатура Нагельсмана також розглядалася на посаду головного тренера мюнхенської "Баварії".
Євро-2024 у Німеччині
У березні Німеччина попередила, що введе тимчасовий прикордонний контроль у межах посилення безпеки напередодні чемпіонату Європи з футболу 2024 року, який вона приймає.
"Під час турніру ми проводитимемо тимчасовий прикордонний контроль на всіх кордонах Німеччини, щоб запобігти в'їзду потенційно агресивних суб'єктів", - сказала міністр внутрішніх справ країни Ненсі Фрезер, додавши, що країна мобілізує всі зусилля органів безпеки і готується до можливих загроз.
Сам Чемпіонат пройде з 14 червня по 14 липня. Нагадаємо, збірна України також бере участь у європейській першості.