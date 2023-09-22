Готувати збірну Німеччини до домашнього Євро-2024 буде Юліан Нагельсман.

Колишній наставник "Баварії" Юліан Нагельсман призначений на пост головного тренера національної збірної Німеччини з футболу.

Про призначення 36-річного фахівця повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Повідомляється, що з Нагельсманом підписаний контракт до 31 липня 2024 року.

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У тренерський штаб фахівця увійшли колишній нападник "Баварії" Сандро Вагнер і тренер Бенджамін Глюк.

На посаді головного тренера збірної Німеччини Юліан Нагельсман змінив Хансі Фліка, який був звільнений 10 вересня після розгромної поразки від Японії. Також відправлені у відставку помічники Фліка - Маркус Зорг і Данні Рель.

Останнім місцем роботи Нагельсмана була мюнхенська "Баварія", звідки він був звільнений у березні цього року. На його місце призначили Томаса Тухеля.

Також Юліан Нагельсман працював у німецьких клубах "Хоффенхайм" і "Лейпциг". Тепер 36-річний фахівець займеться підготовкою "Бундестім" до чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Нагадаємо, що з 14 червня по 14 липня пройде фінальний турнір Євро-2024, який стане для Німеччини домашнім. Змагання приймуть 10 стадіонів і 10 міст.

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