Збірна Німеччини з футболу / фото REUTERS

У вівторок, 12 вересня, відбувся товариський поєдинок між національними збірними Німеччини і Франції. 

Зустріч проходила на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" в Дортмунді і завершилася з рахунком 2:1 на користь "Бундестім". 

Рахунок у грі був відкритий в самому дебюті зустрічі - на 4-й хвилині Томас Мюллер відправив м'яч у сітку воріт після передачі Беньяміна Хенрікса. У кінцівці гри Лерой Сане відзначився після передачі Кая Хаверца і подвоїв перевагу господарів поля. 

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На 89-й хвилині Франції вдалося один м'яч відіграти - пенальті реалізував Антуан Грізманн. 

Німеччина – Франція - 2:1

Голи: Мюллер, 4, Сане, 87 - Грізманн, 89 пен

Огляд матчу: 

Відзначимо, що це був перший матч збірної Німеччини після відставки головного тренера Хансі Фліка, якого було звільнено після розгромної поразки від Японії (1:4). Командою тимчасово керує Руді Феллер.

Перемога над Францією дозволила німецькій команді перервати невдалу серію з п'яти матчів поспіль без перемог.

Наступний поєдинок збірна Німеччини зіграє 14 жовтня проти національної команди США. 

Нагадаємо, збірна Німеччини не бере участі у відбіркових матчах Євро-2024, оскільки є господаркою турніру. 

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