У вівторок, 12 вересня, відбувся товариський поєдинок між національними збірними Німеччини і Франції.
Зустріч проходила на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" в Дортмунді і завершилася з рахунком 2:1 на користь "Бундестім".
Рахунок у грі був відкритий в самому дебюті зустрічі - на 4-й хвилині Томас Мюллер відправив м'яч у сітку воріт після передачі Беньяміна Хенрікса. У кінцівці гри Лерой Сане відзначився після передачі Кая Хаверца і подвоїв перевагу господарів поля.
На 89-й хвилині Франції вдалося один м'яч відіграти - пенальті реалізував Антуан Грізманн.
Німеччина – Франція - 2:1
Голи: Мюллер, 4, Сане, 87 - Грізманн, 89 пен
Огляд матчу:
Відзначимо, що це був перший матч збірної Німеччини після відставки головного тренера Хансі Фліка, якого було звільнено після розгромної поразки від Японії (1:4). Командою тимчасово керує Руді Феллер.
Перемога над Францією дозволила німецькій команді перервати невдалу серію з п'яти матчів поспіль без перемог.
Наступний поєдинок збірна Німеччини зіграє 14 жовтня проти національної команди США.
Нагадаємо, збірна Німеччини не бере участі у відбіркових матчах Євро-2024, оскільки є господаркою турніру.