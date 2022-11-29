Дві перемоги в стартових турах дозволили бразильцям достроково вийти в плей-офф ЧС-2022.

У понеділок, 28 листопада, в рамках другого туру групового раунду чемпіонату світу з футболу збірна Бразилії обіграла національну команду Швейцарії.

Ця перемога дозволила "селесао" не тільки гарантувати собі вихід в 1/8 фіналу турніру, але і встановити новий рекорд чемпіонатів світу.

Збірна Бразилії провела 17-й поспіль поєдинок без поразок на стадії групового етапу чемпіонатів світу.

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Таким чином, підопічні Тіте перевершили історичний рекорд збірної Німеччини, безпрограшна серія якої тривала 16 поєдинків у 1990-2010 роках, повідомляє OptaFranz.

Востаннє збірна Бразилії програвала в груповому раунді чемпіонатів світу ще на мундіалі 1998 року, коли усутпила національній команді Норвегії з рахунком 1:2. З тих пір південноамериканці у фінальних частинах чемпіонатів світу виграли 14 матчів і тричі зіграли внічию.

Додамо, що бразильцям підкорилося ще одне видатне досягнення. У перших двох іграх ЧС-2022 в Катарі (проти Сербії (2:0) і Швейцарії (1:0)) команда Тіте не дозволила суперникам завдати жодного удару в площину своїх воріт.

За даними OptaJose, подібне сталося тільки вдруге за всю історію чемпіонатів світу. Першою збірною, якій це вдалося, була Франція на ЧС-1998. Тоді французи на домашньому ЧС зіграли проти Південної Африки і Саудівської Аравії.

Варто зазначити, що бразильці можуть поліпшити свої досягнення, так як зіграють ще один матч групового раунду на ЧС-2022. У третьому турі "селесао" зіграють проти національної команди Камеруну. Матч заплановано на 2 грудня.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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