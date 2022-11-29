Три збірні вже забронювали собі місця в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

З 25 по 28 листопада були зіграні поєдинки другого туру групового етапу ЧС-2022 з футболу, який проходить в Катарі.

За підсумками цього туру вже визначилися перші учасники 1/8 фіналу турніру і стали відомі збірні, які достроково втратили шанси вийти зі своїх груп.

Так, в 1/8 фіналу ЧС-2022 путівки вже завоювали: Франція, Бразилія і Португалія.

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У свою чергу, достроково втратили шанси вийти в плей-офф турніру національні команди Катару і Канади.

ЧС-2022: результати матчів, 2 тур

Група А

Катар - Сенегал - 1:3

Нідерланди - Еквадор - 1:1

Турнірна таблиця

Група B

Уельс - Іран - 0:2

Англія - США - 0:0

Турнірна таблиця

Група C

Польща - Саудівська Аравія - 2:0

Аргентина - Мексика - 2:0

Турнірна таблиця

Група D

Туніс - Австралія - 0:1

Франція - Данія - 2:1

Турнірна таблиця

Група E

Японія - Коста-Ріка - 0:1

Іспанія - Німеччина - 1:1

Турнірна таблиця

Група F

Бельгія - Марокко - 0:2

Хорватія - Канада - 4:1

Турнірна таблиця

Група G

Камерун - Сербія - 3:3

Бразилія - Швейцарія - 1:0

Турнірна таблиця

Група H

Південна Корея - Гана - 2:3

Португалія - Уругвай - 2:0

Турнірна таблиця

Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу вийдуть команди, що зайняли в своїх групах перші і другі місця.

Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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