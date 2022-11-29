З 25 по 28 листопада були зіграні поєдинки другого туру групового етапу ЧС-2022 з футболу, який проходить в Катарі.
За підсумками цього туру вже визначилися перші учасники 1/8 фіналу турніру і стали відомі збірні, які достроково втратили шанси вийти зі своїх груп.
Так, в 1/8 фіналу ЧС-2022 путівки вже завоювали: Франція, Бразилія і Португалія.
У свою чергу, достроково втратили шанси вийти в плей-офф турніру національні команди Катару і Канади.
ЧС-2022: результати матчів, 2 тур
Група А
Катар - Сенегал - 1:3
Нідерланди - Еквадор - 1:1
Турнірна таблиця
Група B
Уельс - Іран - 0:2
Англія - США - 0:0
Турнірна таблиця
Група C
Польща - Саудівська Аравія - 2:0
Аргентина - Мексика - 2:0
Турнірна таблиця
Група D
Туніс - Австралія - 0:1
Франція - Данія - 2:1
Турнірна таблиця
Група E
Японія - Коста-Ріка - 0:1
Іспанія - Німеччина - 1:1
Турнірна таблиця
Група F
Бельгія - Марокко - 0:2
Хорватія - Канада - 4:1
Турнірна таблиця
Група G
Камерун - Сербія - 3:3
Бразилія - Швейцарія - 1:0
Турнірна таблиця
Група H
Південна Корея - Гана - 2:3
Португалія - Уругвай - 2:0
Турнірна таблиця
Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу вийдуть команди, що зайняли в своїх групах перші і другі місця.
Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.
Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.