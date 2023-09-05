Замість Антоні в збірну Бразилії викликано нападника лондонського "Арсенала" Габріела Жезуса.

Федерація футболу Бразилії оголосила про виключення зі складу команди на вересневі матчі відбору ЧС-2026 вінгера "Манчестер Юнайтед" Антоні.

Причиною такого рішення став скандал - поліція Сан-Паулу та Великого Манчестера розслідують справу про домашнє насильство з боку Антоні щодо його колишньої дівчини.

"У зв’язку з фактами, які були оприлюднені 4 вересня, які пов’язані з Антоні і які потребують розслідування, а також для захисту ймовірної жертви, гравця, збірної Бразилії та бразильської Федерації футболу, повідомляємо, що футболіста виключено зі збірної Бразилії", - заявили в ФФБ.

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Замість Антоні в збірну Бразилії викликано нападника лондонського "Арсенала" Габріела Жезуса. 9 вересня бразильська збірна зіграє проти Болівії, 13-го - проти Перу. Це будуть перші матчі кваліфікації ЧС-2026.

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" купив Антоні в амстердамського "Аякса" за сто мільйонів євро влітку 2022 року. У виступах за англійський клуб Антоні запам'ятався яскравими фінтами. За національну збірну Бразилії 23-річний вінгер провів 16 матчів та забив два голи. У складі олімпійської збірної Бразилії Антоні виграв золоту медаль Олімпіади-2020 у Токіо.

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