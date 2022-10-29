У матчі Ліги Європи бразилець Антоні повеселив публіку.

У матчі 5-го туру Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" приймав молдавський "Шериф". У першому таймі 22-річний бразилець Антоні вразив глядачів крутим фінтом: він прийняв м'яча і двічі розкрутив тіло навколо своєї осі - на 360 градусів.

Вболівальники у Twitter коментують дотепно:

"Якщо ми в епосі соцмереж, то так виглядає перший Тік-ток фінт".

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Головний тренер "дияволів" Ерік тен Хаг залишився незадоволеним діями Антоні.

"Я вимагаю від Антоні більшого. Більше входити до штрафного майданчика, більше дій на обмеженому просторі. Подібний фінт крутий, поки він корисний. Якщо ти не втратив м'яч, то все нормально. Але якщо це фінт заради фінта, я внесу корективи", – сказав тен Хаг.

Сам Антоні каже, що завдяки таким фінтам він і потрапив на рівень топового європейського футболу.

Додамо, що "МЮ" переміг у "Шерифа" з рахунком 3:0, голи на рахунку Далота, Рашфорда і Роналду. Антоні був замінений після першого тайму. У "Шерифа" на воротах стояв український голкіпер Максим Коваль.

Нагадаємо, що англійський клуб придбав Антоні в амстердамського "Аякса" за сто мільйонів євро минулого літа.

Антоні: кар'єра