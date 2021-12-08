Артем Мілевський не знав, що є жертвою розіграшу.

"Затримання" екс-футболіста "Динамо" Київ і збірної України Артема Мілевського "співробітниками СБУ" в одному з київських ресторанів, як і припускалося, виявилося пранком.

Відповідний ролик з'явився на YouTube-каналі Мілевського - "Миля".

В описі до відео Мілевський зізнався, що не знав про те, що це розіграш, який влаштував його агент - Олександр Панков.

"Саня Панков покликав мене на зустріч з потенційним партнером. І тут заглянули "спецслужби". Я ж не знав, що це пранк і переживав все в реальності. Після анонсу цього відоса гуде весь інтернет! Майстри, не ображайтеся! Цей випуск все розставить на свої місця. Але краще в такі ситуації не потрапляти. Саня Панков, колись я тебе зловлю! Чекай!",- зазначив Мілевський.

У самому ролику після того, як Мілевський дізнався, що це був розіграш, він зізнався, що йому було "дуже стрьомно".

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Нагадаємо, раніше "затримання" Мілевського прокоментували в СБУ.

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Артем Мілевський: завершення кар'єри

Останнім клубом Мілевського став "Минай", за який він виступав у минулому сезоні.

23 вересня екс-нападник збірної України оголосив про завершення кар'єри.

Мілевський анонсував прощальний матч, який може статися навесні.

Стало відомо, що після закінчення ігрової кар'єри Мілевський може працевлаштуватися в "Динамо".

На цей час Мілевський розвиває свій YouTube-канал.

Автор: Антон Дудар