Публіка підозрює, що це була постанова з метою розіграшу.

Колишнього нападника київського "Динамо" та збірної України Артема Мілевського затримали у ресторані Boho в центрі Києва.

Про це повідомляє АРnews.

Вірогідно, що це було постановочне відео для Ютуб-каналу Мілевського, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри футболіста. Люди з нашивками "СБУ" агресивно кричали на Артема та його агента Олександра Панкова, а потім вивели їх з зали. Мова йшла про якийсь товар, а "силовики" матюкали "підозрюваних".

Оскільки правоохоронні органи на цю мить не дають жодних коментарів, то можна припустити, що це була постанова, адже Мілевський тепер активно пробує себе в ролі блогера.

Артем Мілевський: завершення кар'єри

Останнім клубом Мілевського став "Минай", за який він виступав у минулому сезоні.

23 вересня екс-нападник збірної України оголосив про завершення кар'єри.

Мілевський анонсував прощальний матч, який може відбутися навесні.

Стало відомо, що після закінчення ігрової кар'єри Мілевський може працевлаштуватися в "Динамо".

Автор: Артем Будрін