Артем Мілевський / YouTube / Ходять чутки

Колишнього нападника київського "Динамо" та збірної України Артема Мілевського затримали у ресторані Boho в центрі Києва.

Про це повідомляє АРnews.

Вірогідно, що це було постановочне відео для Ютуб-каналу Мілевського, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри футболіста. Люди з нашивками "СБУ" агресивно кричали на Артема та його агента Олександра Панкова, а потім вивели їх з зали. Мова йшла про якийсь товар, а "силовики" матюкали "підозрюваних".

Оскільки правоохоронні органи на цю мить не дають жодних коментарів, то можна припустити, що це була постанова, адже Мілевський тепер активно пробує себе в ролі блогера.

фото APnews

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Артем Мілевський: завершення кар'єри

Автор: Артем Будрін