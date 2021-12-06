Артем Мілевський / YouTube / Ходять чутки
Колишнього нападника київського "Динамо" та збірної України Артема Мілевського затримали у ресторані Boho в центрі Києва.
Про це повідомляє АРnews.
Вірогідно, що це було постановочне відео для Ютуб-каналу Мілевського, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри футболіста. Люди з нашивками "СБУ" агресивно кричали на Артема та його агента Олександра Панкова, а потім вивели їх з зали. Мова йшла про якийсь товар, а "силовики" матюкали "підозрюваних".
Оскільки правоохоронні органи на цю мить не дають жодних коментарів, то можна припустити, що це була постанова, адже Мілевський тепер активно пробує себе в ролі блогера.
фото APnews
Екс-футболіста київського «Динамо» Артема Мілевського затримали у центрі Києва
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Артем Мілевський: завершення кар'єри
- Останнім клубом Мілевського став "Минай", за який він виступав у минулому сезоні.
- 23 вересня екс-нападник збірної України оголосив про завершення кар'єри.
- Мілевський анонсував прощальний матч, який може відбутися навесні.
- Стало відомо, що після закінчення ігрової кар'єри Мілевський може працевлаштуватися в "Динамо".