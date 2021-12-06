Артем Мілевський та його агент Олександр Панков / фото ФК Динамо
Спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко повідомив, що відео з затриманням колишнього форварда "Динамо" Артема Мілевського та його агента Олександра Панкова є постановкою.
Цитує Дехтяренка FanDay.
"Вони знімають пранк, наскільки я зрозумів. У будь-якому разі, співробітників СБУ там не залучено", - сказав Дехтяренко.
Артем Мілевський: завершення кар'єри
- Останнім клубом Мілевського став "Минай", за який він виступав у минулому сезоні.
- 23 вересня екс-нападник збірної України оголосив про завершення кар'єри.
- Мілевський анонсував прощальний матч, який може відбутися навесні.
- Стало відомо, що після закінчення ігрової кар'єри Мілевський може працевлаштуватися в "Динамо".