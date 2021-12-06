Артем Мілевський та його агент Олександр Панков / фото ФК Динамо

Спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко повідомив, що відео з затриманням колишнього форварда "Динамо" Артема Мілевського та його агента Олександра Панкова є постановкою.

Цитує Дехтяренка FanDay.

"Вони знімають пранк, наскільки я зрозумів. У будь-якому разі, співробітників СБУ там не залучено", - сказав Дехтяренко.

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Автор: Артем Будрін