СБУ не має претензій до колишнього футболіста збірної України.

Спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко повідомив, що відео з затриманням колишнього форварда "Динамо" Артема Мілевського та його агента Олександра Панкова є постановкою.

Цитує Дехтяренка FanDay.

"Вони знімають пранк, наскільки я зрозумів. У будь-якому разі, співробітників СБУ там не залучено", - сказав Дехтяренко.

Артем Мілевський: завершення кар'єри

Останнім клубом Мілевського став "Минай", за який він виступав у минулому сезоні.

23 вересня екс-нападник збірної України оголосив про завершення кар'єри.

Мілевський анонсував прощальний матч, який може відбутися навесні.

Стало відомо, що після закінчення ігрової кар'єри Мілевський може працевлаштуватися в "Динамо".

Автор: Артем Будрін