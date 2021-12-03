Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що Ліонель Мессі заслужено став володарем "Золотого м'яча".
Румунського фахівця цитує Рlaysport.ro.
Луческу вважає, що Копа Америку виграти важче, ніж Євро, а тому Мессі справедливо отримав "Золотий м'яч".
"Мені здається, що це правильний вибір, тому що Мессі був визначальним чинником в перемозі Аргентини на Кубку Америки, сильнішому змаганні, ніж чемпіонат Європи. Подумайте про те, скільки великих гравців з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Чилі, Уругваю грають у великих європейських клубах. Мессі часто звинувачували в тому, що він не зміг допомогти національній збірній виграти трофей. Він зробив це зараз, він забив, він віддав вирішальні передачі, він був капітаном команди", - сказав Мірча.
"Ми також не можемо ставити під сумнів його досягнення на клубному рівні. У першій половині року він продовжував бути двигуном повністю зруйнованої команди "Барселона", урівноважуючи команду з 18-19-річними дітьми, такими як Педрі", - додав Луческу.
Румун зауважив, що трансфер Мессі до ПСЖ посприяв тому, що France Football вручив нагороду саме йому.
"Це, ймовірно, десь посприяло, тому що сьогоднішній футбол - це бізнес, що приносить гори грошей. Якби Мессі залишився в "Барселоні", то він, можливо, не виграв би "Золотий м'яч". Великою помилкою французів стало те, що вони не знайшли способу вручити Левандовскі "Золотий м'яч" за минулий рік, коли він не вручався через пандемію. Або віддати його у 2021 році і Мессі, і Левандовскі. Мені дуже подобається польський форвард, він видатний футболіст. Він заслужив отримати "Золотий м'яч" за усю свою кар'єру. Непросто забивати десятки голів сезон за сезоном, при цьому не розслаблятися ні в клубі, ні у збірній, як у випадку з Роналду. Він гідно сприйняв цю подію і результат", - заявив Луческу.
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Ліонель Мессі: сьомий "Золотий м'яч"
- Мессі всьоме в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках.
- Мессі - рекордсмен з виграних "Золотих м'ячів". Він на дві нагороди випереджає португальця Кріштіану Роналду.
- Цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" в минулому сезоні став володарем Кубка Іспанії.
- У 2021 році Мессі забив 41 гол і віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 і Кубка Америки.