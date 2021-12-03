Головний тренер "Динамо" висловився про рекорд Ліонеля Мессі.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що Ліонель Мессі заслужено став володарем "Золотого м'яча".

Румунського фахівця цитує Рlaysport.ro.

Луческу вважає, що Копа Америку виграти важче, ніж Євро, а тому Мессі справедливо отримав "Золотий м'яч".

"Мені здається, що це правильний вибір, тому що Мессі був визначальним чинником в перемозі Аргентини на Кубку Америки, сильнішому змаганні, ніж чемпіонат Європи. Подумайте про те, скільки великих гравців з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Чилі, Уругваю грають у великих європейських клубах. Мессі часто звинувачували в тому, що він не зміг допомогти національній збірній виграти трофей. Він зробив це зараз, він забив, він віддав вирішальні передачі, він був капітаном команди", - сказав Мірча.

"Ми також не можемо ставити під сумнів його досягнення на клубному рівні. У першій половині року він продовжував бути двигуном повністю зруйнованої команди "Барселона", урівноважуючи команду з 18-19-річними дітьми, такими як Педрі", - додав Луческу.

Румун зауважив, що трансфер Мессі до ПСЖ посприяв тому, що France Football вручив нагороду саме йому.

"Це, ймовірно, десь посприяло, тому що сьогоднішній футбол - це бізнес, що приносить гори грошей. Якби Мессі залишився в "Барселоні", то він, можливо, не виграв би "Золотий м'яч". Великою помилкою французів стало те, що вони не знайшли способу вручити Левандовскі "Золотий м'яч" за минулий рік, коли він не вручався через пандемію. Або віддати його у 2021 році і Мессі, і Левандовскі. Мені дуже подобається польський форвард, він видатний футболіст. Він заслужив отримати "Золотий м'яч" за усю свою кар'єру. Непросто забивати десятки голів сезон за сезоном, при цьому не розслаблятися ні в клубі, ні у збірній, як у випадку з Роналду. Він гідно сприйняв цю подію і результат", - заявив Луческу.

Ліонель Мессі: сьомий "Золотий м'яч"

Мессі всьоме в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках.

Мессі - рекордсмен з виграних "Золотих м'ячів". Він на дві нагороди випереджає португальця Кріштіану Роналду.

Цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" в минулому сезоні став володарем Кубка Іспанії.

У 2021 році Мессі забив 41 гол і віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 і Кубка Америки.

Автор: Артем Будрін