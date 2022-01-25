Напередодні поєдинку Коморські острови залишилися без воротарів через травми та коронавірус.

На матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй між збірними Коморських островів та Камеруну місце у воротах острівної країни був змушений зайняти захисник.

Напередодні поєдинку Коморські острови залишилися без воротарів через травми та коронавірус, тому місце у воротах довелося зайняти захиснику Шакеру Альхадуру. Йому пластирем виправили номер на його футболці.

На цьому невдачі Коморських островів не закінчились - вже на 7-й хвилині матчу вилучений був один із її центральних захисників, а на 29-й команда пропустила гол. У другому таймі Камерун подвоїв свою перевагу, але Коморські острови забили один гол. Матч завершився перемогою камерунців з рахунком 2:1.

Під час матчу захисник продемонстрував на воротах чудову реакцію та здійснив кілька справжнісіньких суперсейвів. Згідно зі статистикою захисник відбив у матчі з іменитим суперником чотири удари з шести.

OH LA DOUBLE PARADE DE ZINZIN DU DÉFENSEUR CHAKER ALHADHUR 🤯 #Comorespic.twitter.com/NZLXFvJYB3 — M|Miotto (@Maxmiotto_) January 24, 2022

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