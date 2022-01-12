Туніс і Малі відкривали четвертий ігровий день КАН-2022.

Матч першого туру групового етапу Кубка африканських націй Туніс - Малі завершився грандіозним скандалом.

Рефері із Замбії щось мабуть проморгав з секундоміром і дав фінальний свисток на 85-й хвилині. Втім, його швидко поправили з бровки і суддя дав дограти ще 5 хвилин. Вірніше, всього 4, і свиснув знову на 89-й хвилині.

На лавці запасних Тунісу почалася бійка, один з гравців отримав червону.

Читайте такожІбрагімович пише історію: гол легендарного шведа допоміг Мілану здобути розгромну перемогу (відео)Суддя не компенсував жодної хвилини. Це викликало протест збірної Тунісу. При цьому в другому таймі було два пенальті, видалення, дев'ять замін і перегляд моменту ВАР.

Вже після завершення гри було вирішено, що команди повинні дограти ще три хвилини. Інформація про це з'явилася через 20 хвилин після завершення гри. Футболісти збірної Малі повернулися, але тунісці відмовилися повертатися на поле.

Завершився поєдинок у підсумку мінімальною перемогою збірної Малі. Перемогу команді приніс гол Ібрагіма Коне на 48-й хвилині гри.

Туніс - Малі 0:1

Гол: Коне (48)

Туніс: Бен Саїд, Іфа (Тугар, 81), Тальбі, Бронн, Маалул, Матлуті, Меджбрі (Кауї, 46), Скірі, Лайдуні (Слімане, 67), Хазрі, Сліті

Малі: Мункоро, Траоре, Куяте, Айдара, Сако, Айдара (Кулібалі, 81), Самассеку, Траоре (Біссума, 59), Коне (Думбья, 73), Дженепо (Туре, 81), Траоре (Кулібалі, 73)

Нереалізований пенальті: Хазрі (77, воротар)

Вилучено: (Туре, 89)

— Football Daily (@footballdaily) January 12, 2022

Збірна Малі з 3 очками займає перше місце в турнірній таблиці групи F. Туніс - 4-й рядок і 0 балів.

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