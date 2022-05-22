На 27-му році життя у війні проти російського агресора загинув Олег Мазур.

Захищаючи Україну від російських окупантів, на 27-му році життя загинув вихованець футбольного клубу "Карпати" Олег Мазур.

Про загибель футболіста в зоні бойових дій повідомила прес-служба Львівської асоціації футболу.

"На 27-му році в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських "Карпат" Олега Мазура.

Вічна і світла пам'ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого Воїна!", - йдеться в заяві.

Мазур був випускником СДЮШОР "Карпати". У 2009 році він у складі "левів" став переможцем турніру Володимира Вараксіна, забивши у фіналі один з трьох голів.

На професійному рівні Мазур проявити себе не зміг. Серед любителів пограв за львівські "Галичину", "Звенигород", "Лапаївку" та "Рудно".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже майже три місяці.

Раніше УНІАН повідомляв, що при обороні Харкова від російських загарбників загинув відомий футболіст, колишній гравець львівських Карпат Артур Гриценко.

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