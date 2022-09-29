Луїш Фігу забив гол на висоті 6 166 метрів в умовах невагомості.

Легендарний екс-футболіст "Барселони", "Реала", "Інтера" і збірної Португалії Луїш Фігу взяв участь у встановленні світового рекорду.

У компанії ще семи осіб з країн Близького Сходу, Європи та Латинської Америки 49-річний володар "Золотого м'яча" піднявся на висоту 6 166 метрів, де вони зіграли у футбол в умовах невагомості.

Усередині літака була створена спеціальна площадка. Щоб гравці могли забивати при відсутності гравітації, зверху облаштували канати і перила.

У грі "чотири на чотири" команда Фігу виграла з рахунком 2:1, а сам португалець забив переможний м'яч.

Всі 8 футболістів потрапили в Книгу рекордів Гіннеса в номінації "Проведення футбольного матчу в невагомості на найбільшій висоті".

Нагадаємо, 49-річний Луїш Фігу свого часу грав за португальський "Спортінг", іспанські "Барселону" і "Реал", а також італійський "Інтер". Саме в міланському клубі легендарний португалець завершив кар'єру в 2009 році.

На рахунку Луїша Фігу 127 матчів і 32 голи за збірну Португалії.

За кар'єру футболіста Фігу по чотири рази ставав чемпіоном Іспанії та Італії, вигравав Лігу чемпіонів. У 2000 році португалець отримав "Золотий м'яч" - приз найкращому футболістові планети за підсумками року.

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