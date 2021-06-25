Чиновник з Держдуми РФ запропонував провести товариський поєдинок.

Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму та справ молоді Дмитро Свищев виступив з дивною ініціативою. Йому не сподобалася думка росіян, які вважають українську команду потужнішою, ніж російська збірна. Зокрема, відомий артист та фанат футболу Михайло Боярський прямим текстом говорить: "Україна на голову сильніша за наших".

Слова чиновника Держдуми наводить видання "Чемпіонат".

"Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший: Росія чи Україна - треба організувати товариський матч. Не треба їх порівнювати: російська збірна у не найкращій формі. Ми віримо, що в майбутньому буде краще", - сказав Свищев.

Вочевидь, Свищев не бере до уваги, що збірна України продовжує грати на чемпіонаті Європи, а росіяни ганебно покинули змагання. Також політик забув, що у рейтингу ФІФА українська команда істотно випереджає росіян.

На додаток, Свищев підкреслив, що матч між росіянами та українцями міг би зблизити два народи:

"Дуже б хотілося в найближчому майбутньому побачити матч Росія - Україна. Це досить цікаво. Нехай навіть товариський матч. У такі моменти може проявитися зближення народів і культур. Тільки не треба зіштовхувати нас лобами й з'ясовувати політичні суперечки на полі. Виключно футбол".

Нагадаємо, що Свищев раніше критикував українських вболівальників за пісню про Путіна.

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Автор: Артем Будрін