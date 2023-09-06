У першому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Порту".

Футбольний експерт Віктор Леоненко оцінив шанси донецького "Шахтаря" на вихід в євровесну.

Колишній нападник київського "Динамо" вважає, що "гірникам" під силу посісти третє місце в групі Ліги чемпіонів і пробитися в плей-офф Ліги Європи.

"Шанси у "Шахтаря" на вихід в євровесну є. Я думаю, "Антверпен" буде 4-м, але тут питання. Якщо Ліга Європи, то хто попадеться? Ліга конференцій, ми знаємо, що там можна довше затриматися і вболівальників якось порадувати.

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Проблема "Шахтаря" зараз це те, що багато пропускають. А з іншими командами "Шахтар" багато забивати не буде, я маю на увазі, в єврокубках. Це тут можна забити, скільки захочеш. І то не завжди виходить, як ми бачимо. Пенальті, червоні картки. Я так розумію, тренери не збираються або не можуть щось зробити з цим.

Звичайно я думаю, що всі будуть вболівати за команду, яка грає в єврокубках. З цією "Барселоною" можна грати. З "Порту" буде важко, вони завжди мало пропускають. Хотілося б, щоб було не соромно", - написав Леоненко у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, в груповому раунді Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє в групі Н. Суперники "гірників" - "Барселона", "Порту" і бельгійський "Антверпен".

Груповий етап Ліги чемпіонів-2023/24 стартує 19 вересня. У першому турі "Шахтар" зіграє проти португальського "Порту".

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