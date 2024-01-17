"Ювентус" здобув розгромну перемогу над "Сассуоло" завдяки голам Влаховича і К'єзи.

У вівторок, 16 січня, відбувся поєдинок 20-го туру італійської Серії А, в якому "Ювентус" приймав "Сассуоло".

Гра проходила на стадіоні "Альянц" і завершилася розгромною перемогою туринського гранда.

Рахунок у грі був відкритий на 15-й хвилині - сербський нападник "Юве" Душан Влахович відправив м'яч у сітку воріт фантастичним ударом в "дев'ятку" з-за меж штрафного майданчика. На 37-й хвилині Влахович оформив дубль і подвоїв перевагу туринців. Крапку в грі поставив Федеріко К'єза, забивши третій м'яч "Ювентуса" на 89-й хвилині з передачі Мануеля Локателлі.

Відео дня

"Ювентус" - "Сассуоло" - 3:0

Голи: Влахович 15, 37, К'єза 89

"Ювентус": Щенсни, Даніло, Бремер, Ругані, Камбіазо (Сандро 87), Локателлі, Міретті (Веа 57), Рабіо, Костич (Ілінг-Джуніор 81), Влахович (Мілік 81), Йілдіз (К'єза 57)

"Сассуоло": Консільї, Педерсен, Ерліч (Руан 46), Д. Феррарі, Віті (Міссорі 74), Болока, Енріке, Торстведт (Вольпато 70), Берарді (Кастільєхо 70), Пінамонті, Лорієнте (Мулаттьєрі 84)

Попередження: Ерліч 42, Д. Феррарі 64

Огляд матчу:

"Ювентус" набрав 49 очок і займає друге місце в турірній таблиці Серії А. "Сассуоло" з 19 балами йде на 14-й позиції. Лідирує в чемпіонаті міланський "Інтер" - 51 очко.

У наступному турі чемпіонату Італії "Ювентус" зіграє проти "Лечче", а "Сассуоло" зустрінеться з "Монцою".

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