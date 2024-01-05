В 1/4 фіналу Кубка Італії "Ювентус" зіграє проти "Фрозіноне".

У четвер, 4 січня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу, в якому "Ювентус" приймав "Салернітану".

Гра проходила на стадіоні "Альянц" і завершилася розгромною перемогою туринського клубу.

Рахунок у грі вже на 1-й хвилині відкрила "Салернітана" - відзначився нігерійський нападник Чуквубуікем Іквуемесі. На 12-й хвилині туринцям вдалося зрівняти рахунок завдяки точному удару Фабіо Міретті. На 35-й хвилині зустрічі гол Андреа Камбʼясо вивів "Ювентус" вперед.

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У другому таймі господарі поля забили ще чотири голи. На 54-й хвилині відзначився захисник "Старої Синьйори" Даніеле Ругані. На 75-й хвилині захисник "Салернітани" Ділан Бронн забив м'яч у власні ворота. Ще два м'ячі футболісти "Юве" забили в самій кінцівці гри: відзначилися Їлдіз і Тімоті Веа.

"Ювентус" - "Салернітана" - 6:1

Голи: Міретті, 12, Камбʼясо, 35, Ругані, 54, Бронн, 75 аг, Їлдіз, 88, Веа, 90+1 - Іквуемесі, 1

Таким чином, "Ювентус" пробився в 1/4 фіналу Кубка Італії з футболу. У цьому раунді туринці зіграють проти "Фрозіноне", який в 1/8 фіналу сенсаційно розгромив "Наполі".

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Італії з футболу є міланський "Інтер", який переміг у фіналі минулого сезону "Фіорентину".

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