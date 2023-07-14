Суд вирішив, що підозрюваний має знаходитися під вартою до 13-го вересня включно.

Генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький має знаходитися під вартою кілька місяців - такий запобіжний захід йому у п'ятницю, 14 липня, призначив Шевченківський райсуд Львова.

Сьогодні відбулося слухання щодо зміни запобіжного заходу Запісоцькому у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів, повідомляє footballhub.ua.

За підсумками засідання слідчий суддя постановила змінити запобіжний захід на тримання під вартою терміном на 60 діб - до 13-го вересня включно.

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Застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку у листопаді минулого року внесла компанія "УАФ Маркетинг", перераховується на користь держави.

Справа про розкрадання коштів в УАФ - що треба знати

У листопаді минулого року Печерський райсуд Києва обрав президенту УАФ Андрію Павелку і Юрію Запісоцькому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном два місяці. Пізніше вони обидва вийшли під заставу на суми по майже 10 млн гривень, яку внесла компанія "УАФ Маркетинг".

13 липня ЗМІ писали, що Запісоцького правоохоронці затримали в Києві, щоб доставити в суд. Варто зазначити, що засідання щодо зміни запобіжного заходу для генсека УАФ переносилося неодноразово з різних причин - то до зали суду не дійшли адвокати, то сам підозрюваний.

Раніше адвокат у справі УАФ Денис Бугай запевняв, що Запісоцький не ухилявся від засідання суду щодо зміни запобіжного заходу, адже його викликали 3 липня до військкомату, де він проходив військово-лікарську комісію.

16 червня слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу для Павелка та відправила його під арешт на 60 діб.

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