Раніше адвокат по справі УАФ Денис Бугай запевняв, що Юрій Запісоцький не ухилявся від засідання суду.

Правоохоронці затримали в Києві генерального секретаря Української асоціації футболу (УАФ) Юрія Запісоцького з метою доставити в суд.

Запісоцького затримали біля готелю Holiday Inn на вулиці Велика Васильківська для доставки в суд щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Раніше адвокат по справі УАФ Денис Бугай запевняв, що Запісоцький не ухилявся від засідання суду щодо зміни запобіжного заходу, адже його викликали 3 липня до військкомату, де він проходив військово-лікарську комісію.

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"Після цього, для завершення мобілізаційних питань, Юрій Запісоцький прибув до військкомату 10-го та 11 липня. Зокрема зараз він проходить співбесіди, тестування та оцінювання за результатами яких буде ухвалене рішення щодо проходження військової служби", - заявив Бугай.

Адвокат також вважає, що "жодних законних підстав зміни Юрію Запісоцькому запобіжного заходу на арешт немає".

Розкрадання коштів в УАФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 червня в Шевченківському районному суді Львова відбулося засідання у справі президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Тоді суддя задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ - замість заборони на виїзд за межі Києва та України Павелка відправили в СІЗО.

Президент УАФ Андрій Павелко є фігунантом кримінального про розкрадання коштів в Українській асоціації футболу.

У листопаді минулого року Печерський суд Києва обрав Павелку і Запісоцькому запобіжний захід у вигляді двомісячного утримання під вартою. Втім, обидва вийшли під заставу на суми по майже 10 мільйонів гривень, який внесла компанія "УАФ Маркетинг". Після червневого рішення застава, яку внесли восени, перераховується на користь держави.

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