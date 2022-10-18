Юрію Запісоцькому вручили підозру при перетині кордону з Польщею.

У вівторок, 18 жовтня, генеральному секретарю та віце-президенту Української асоціації футболу Юрію Запісоцькому було вручено підозру від Генпрокуратури у кримінальних справах УАФ.

Як повідомляє Tribuna.com, Запісоцькому вручили підозру при перетині кордону між Польщею та Україною на пункті пропуску "Рава-Руська".

Деталі поки не розголошують. Сам Запісоцький також відмовився надавати коментарі щодо ситуації.

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Як повідомив у своєму Фейсбуці перший віце-президент УАФ Олег Протасов, ситуацію вдалося залагодити. Юрій Запісоцький зміг виїхати з України і направляється в службове відрядження в УЄФА.

Нагадаємо, у 2018 році правоохоронні органи відкрили кілька справ щодо керівництва УАФ.

Розслідування було розпочато у зв'язку з можливими порушеннями законодавства України та зловживаннями службовим становищем при реалізації програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в в регіонах України" в 2017-2018 роках.

Крім того, НАБУ направило в Нацполіцію ще одну справу "за фактом можливого зловживання службовим становищем особами законодавчої та виконавчої гілок влади, підприємств комунальної та приватної власності, а також федерації футболу шляхом закупівлі за завищеними цінами робіт з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям за кошти державного та місцевого бюджетів".